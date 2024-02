Quanto Popó e Bambam ganharam pela luta?

Todas nós nos reunimos para ver detalhes sobre a luta de Arcelino Popó Freitas e Kleber Bambam que durou apenas 36 segundo e tivemos Bambam nocauteado rapidinho por Popó. De acordo com o colunista Leo Dias, eles faturaram alto com a luta no evento Fight Music Show.

O jornalista informou que Popó ganhou R$ 5 milhões por sua vitória contra o rival. Enquanto isso, Bambam faturou R$ 6 milhões, valor que também incluiu o pagamento dos seus patrocinadores.

Bambam ainda terminou a luta e gravou um vídeo ao lado de Popó: “Estou muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui. Foi uma honra, primeira vez minha. A mão do cara é pesada demais, o Whindersson Nunes aguentou bem. Parabéns”, disse ele, e completou: “Fizemos um show, né? Te fala, maior evento que já teve na história do Brasil. De números, de visualização, internet, Instagram, internet bombou, os seus patrocínios parabéns, os meus também parabéns. Fico feliz! E fico feliz de ter sido semi-nocauteado pelo campeão”.