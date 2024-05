Quanto Luciano Huck doou para ajudar o Rio Grande do Sul?

Dona Déa Lúcia é das minhas e deu com a língua nos dentes para matar a curiosidade das minhas fofoqueiras de plantão. A comentarista do ‘Domingão’ revelou que o apresentador da atração, Luciano Huck, doou cerca de 1 milhão de reais para as vítimas que tiveram suas casas invadidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

“Quanto você doou? Fala aí. Eu quero saber, preciso saber”, questionou ela. “Quanto eu doei? Mas não importa o valor, importa o gesto”, respondeu Huck. Em seguida, Dona Déa falou sobre o gesto de solidariedade do amigo e elogiou a atitude. “Eu sei quanto você doou. Importa o valor, porque tem muita gente rica que é pão dura”, disse ela.

E completou: “Luciano doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro, coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa”. “Faço com muito gosto, se precisar, faço de novo. Quem puder doar, que doe. Vai ser um longo caminho”, declarou o apresentador do programa dominical, sendo bastante aplaudido por todos os convidados e a plateia presente.