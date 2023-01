“Quando ela começa a entrar e te curar, ela começa a agir aí, tem os efeitos colaterais”, revela Preta Gil

Cantora iniciou o seu tratamento de câncer e divide toda sua experiência com seus fãs e amigos no Instagram

Preta Gil é um sinônimo de força para muitas nós que levamos a vida como ela, com muito aprendizado. A musa mostrou para os seus seguidores como ela está após iniciar o seu tratamento e revelou que os efeitos colaterais são quase imediatos.

“Como eu prometi, combinei com vocês de vir aqui pessoalmente para contar para vocês como eu passei a semana. Essa semana, eu comecei o meu tratamento e fiz quimioterapia durante três dias. Momentos difíceis, mas reveladores. Eu não sei porquê, eu coloquei na minha cabeça que iria começar a ter efeitos colaterais mais para frente, mas é quase que imediato. Quando ela começa a entrar e te curar, ela começa a agir aí, tem os efeitos colaterais”, começou a cantora.

Preta ainda continuou: “São completamente controláveis pelos medicamentos e médicos. São enjoos, uma tontura… Algumas coisas que não quero ficar falando para não assustar. É tudo realmente passável. A gente pode passar por essa. O que está vindo cura. O que está vindo de melhor, vale muito mais a pena do que se apegar só aos efeitos colaterais ou às sensações ruins. Então, eu acho que passei bem a primeira semana”, disse.

“Hoje eu vim fazer esse vídeo para vocês. Eu cortei meu cabelo porque eu quis dar uma mudada. A Soraia fez uma make em mim porque queria vir aqui mais bonitinha. Estou aqui para dizer que vou vencer. Tenho mais certeza do que nunca. Essa vitória já é minha. Estou muito grata a todas as mensagens que não param de chegar de todos os cantos desse mundo. As flores que recebo em casa, os presentes, o carinho de todas as pessoas que eu conheço…”, disse ainda.

Gil terminou desejando muita saúde aos seus fãs. “Meus fãs, minha família, as pessoas que eu não conheço e demonstram carinho por mim. Isso realmente faz a gente ter força e ânimo para lutar. Eu estou com muito ânimo e com muita força para lutar. Posso estar um pouco baqueada, mas faz parte. Faz parte do tratamento e processo de cura. Em breve vou estar com aquela energia que eu sempre tive e que quero voltar a emanar e trocar com vocês. Boa semana e cuidem-se. Cuidem da saúde de vocês”, desejou.