“Quando a Globo pega gripe a gente pega tuberculose”, dispara Marcelo Carvalho

Em áudio vazado nas redes sociais, Sikêra Jr. conta detalhes sobre a sua demissão e ainda fala sobre as demissões em massa na Globo

Eu podia apostar que a demissão de Sikêra Jr. da RedeTV! ia dar o que falar, e não deu outra. Em áudio vazado nas redes sociais, o comunicador conta que tinha um contrato com a emissora e vendia seus conteúdos para eles, o que duraria até 2027, terminou antes do previsto. Além disso, ele conta que teve uma conversa com Marcelo Carvalho que evidencia uma crise nas emissoras do Brasil, citando a Globo.

A conversa não cita qualquer episódio de ataque à comunidade LGBTQIA+, mas fala sobre as demissões em massa na Globo. A Globo, que é a Globo, não está aguentando. Marcelo Carvalho disse: ‘Quando a Globo pega gripe a gente pega tuberculose”, diz ele em áudio.

Vale ressaltar que a emissora tem demitido grande parte dos jornalistas que comandam programas importantes no cenário jornalístico da emissora, como o Globo News. Além disso, diversos atores tiveram seus contratos descontinuados e acabaram assinando contratos por obras específicas.