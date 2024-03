Qual o motivo do Kanye West ter sido vetado de se apresentar no Brasil?

Meus amores, como sabemos os comportamentos e falas controversas do rapper norte-americano Kanye West nos últimos anos estão custando muito caro para suas apresentações fora dos EUA. De acordo com o jornal US Sun, depois de ter apresentações negadas na Europa, Austrália, Ásia e Oriente Médio, ele também foi barrado aqui no Brasil. Segundo fontes da reportagem do Veja, publicada nesta sexta-feira (15) não há “absolutamente nenhuma chance” do artista se apresentar por aqui e nenhum promotor de eventos quer arriscar sua credibilidade trabalhando com Kanye.

Os principais motivos para essa rejeição toda são os discursos recentes de Kanye com falas antissemitas e o fluxo constante de aparições controvérsias de sua esposa, Bianca Censori. O rapper esperava repetir o show icônico que os Rolling Stones fizeram em 2006 na praia de Copacabana, que contou com mais de 1 milhão de fãs, mas seu pedido teria recebido com uma recusa firme. Segundo uma fonte que trabalha para o governo do Rio teria dito ser “óbvio” que esses planos seriam recusados imediatamente. “A imagem de Kanye é muito controversa. Ninguém quer estar ligado a ele e às suas recentes controvérsias.”

E o jornal US Sun também garantiiu que tanto o Estádio do Maracanã, quanto o Estádio Olímpico Nilton Santos, sede do Botafogo, também teriam sido procurados pelo artista, mas ambos os locais rejeitaram os pedidos. Kanye teria tentado contratos em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, mas teria sido rejeitado em todos os lugares.

“Nenhum governo local ou pessoas que administram os estádios e locais para shows ou eventos culturais querem que Kanye venha à sua cidade. É demais para lidar. A resposta sempre será não”, disse ao US Sun um consultor de negócios musicais para shows e turnês na América do Sul.