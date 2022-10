Qual foi a reação de Justin com o encontro de Selena e Hailey? Um fonte contou tudo

Selena e Hailey chocaram a web ao posarem juntinhas no 2º Annual Academy Museum Gala

Los Angeles pegou fogo com Selena Gomez e Hailey Bieber posando juntinhas para a foto mesmo depois de todo bafafá envolvendo Justin Bieber. As duas mostraram que são mulheres maduras que as diferenças ficaram no passado. Uma fonte próxima do casal contou que Justin ficou super feliz com o encontro das duas.

“Justin está muito feliz com o fato de que todos podem seguir em frente e de que isso pode ser pacífico entre todos”, contou.

A fonte ainda disse ao Entertainment Tonight que as duas estavam tranquilas na ocasião. “Ambas seguiram em frente e estão felizes com suas próprias vidas. Elas queriam mostrar ao mundo que não há mais brigas ou sentimentos ruins entre elas”, disse.