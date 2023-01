Qual a origem dos apelidos dos participantes do BBB 23?

Cabrita, Cara de Sapato e Gaga são alguns dos apelidos que os participantes levaram para dentro da casa

Se tem uma coisa que a gente reparou que tem nessa edição do BBB 23 antes das tretas são os apelidos. Fred, Cara de Sapato, Gaga e por aí vai… Claro que fui atrás dos apelidos de cada um para ninguém ficar perdido no jogo que acontece nas entrelinhas do programa.

Cara de Sapato carrega esse apelido por causa das suas aulas de jiu-jitsu em que alunos começaram a chamá-lo de queixo fino, dizendo que parecia o bico de um sapato. “A galera começou a me chamar de ‘Cara de Sapato’ e pegou para sempre”, contou ele.

Fred, que não é Fred, contou que o apelido vem por causa da sua aparência parecida com a do jogador do Fluminense. “Tudo começou com uma zoeira. E isso pegou com a audiência facilmente”, explicou.

Bruno carrega o apelido de Gaga, porque é assim que ele se apresenta nas baladas de Alagoas. E sim, a inspiração veio da sua musa, Lady Gaga. O brother ainda disse que se vê nela e que usa da sua personalidade autêntica para carregar a sua essência do jeito que gosta.

Ricardo também tem um apelido para chamar de seu. Quando entrou no reality ele contou aos amigos que seu apelido é Alface, ou facinho. O que poderia ser uma brincadeira acabou ganhando o tom de verdade e agora o apelido pegou de vez.

A maquiadora que já irritou Gabriel Tavares tem o seu valor e já garantiu o seu apelido de Cabrita na roda de amigos. A origem do apelido vem da sua risada e o seu emoji não poderia ser diferente.

Gabriel não ficou de fora e foi apelidado de Fop, isso mesmo, estranho, né? O modelo explicou que o apelido veio depois de uma partida online com os amigos quando usou a sigla “FOP2309”. Desde então, Gabriel é Fop.

Afe! Fred Nicácio disse usou da história para fazer o seu apelido pegar de vez na casa. O Princeso conheceu o seu marido no carnaval, vestido de que? Príncipe, claro. Os dois chegaram a tatauar uma coroa no peito, abaixo do pescoço e o apelido pegou.