Quadro de orixás africanos deve voltar ao Planalto no governo de Lula

Obra foi retirada do Planalto no governo de Bolsonaro, mas deve ser reposicionado com ordem do novo presidente

Já conseguimos ver as mudanças do governo Bolsonaro para o governo do presidente Lula, que pretende retomar as matrizes africanas do Brasil desde os mínimos detalhes. O quadro dos orixás africanos da pintora brasileira Djanira da Motta e Silva promete ser recolocado no Planalto.

A obra tinha sido retirada do Salão Nobre do Palácio do Planalto a mando do ex-presidente, Jair Bolsonaro, mas agora o quadro volta a ser posicionado de acordo com a primeira-dama, Janja.

“Havia um furo feito de caneta na tela. Mas vai voltar ao local que pertence, o Palácio do Planalto. Vai estar numa exposição agora em janeiro, mas vai voltar. Aliás, faremos todo o trabalho de recomposição do acervo, vamos tratar isso com muito carinho”, disse Rosângela, esposa de Lula.

O salão onde o quadro fica é usado para eventos de grande porte, de acordo com a BBC Brasil, como posses e recepções dos chefes de estado.