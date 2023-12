Pyong Lee nega violência doméstica contra ex-esposa

O ex-BBB prometeu que contaria toda a verdade nas suas redes sociais e cumpriu o prometido deixando as fofoqueiras de plantão animadas com a sua versão

Pyong Lee deu sua versão dos fatos e não ficou calado diante do seu término com Sammy Sampaio. O casal já se separou há um bom tempo, mas os rumores ainda são suspeitos para as fofoqueiras mais experientes em relacionamentos famosos. Pyong revela que não houve violência doméstica no meio de sua relação com a influenciadora.

“Quero deixar claro de forma bem objetiva que nunca houve nenhuma violência doméstica. Nunca houve, ponto. Vocês precisam parar de acreditar em tudo o que vocês veem na internet”, pontua o ilusionista e ex-BBB em vídeo.

“Eu quero construir minha carreira, realizar meus sonhos. Sou uma pessoa também. Nunca expus violência doméstica, processo judicial, um monte de BO da época. Vocês acham que eu ia fazer post relacionado a ele agora? Para de vincular minha vida com ele, não tem nada a ver”, comentou Sammy. Ele ainda finaliza dizendo que cumpre todas suas

obrigações de pai, financeiras e afetivas.