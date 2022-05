Pyong é visto em jantar íntimo com a jornalista Kessya Cruz

Depois de 3 meses solteiro, hipnólogo foi visto com a loira ontem (19)

Deu a louca nos famosos e eu posso provar. Pyong Lee foi visto trocando carícias e beijos com a jornalista Kessya Cruz em um restaurante de São Paulo na madrugada de ontem (19). Não é de hoje que vemos Pyong envolvido com seus relacionamentos polêmicos.

Em vídeo postado no Instagram de fofoca, Gossip do Dia, podemos ver o casal em um clima diferenciado, trocando abraços e carícias no restaurante em São Paulo. Veja:

Vale lembrar que em fevereiro Pyong e Sammy decidiram colocar um fim ao casamento depois de muitas idas e vindas. A atriz justificou a separação com “caminhos diferentes”, reforçando o respeito pelo ex-marido e o elo eterno que os dois têm com o filho, Jake, de 2 anos.

Para quem não se lembra o hipnólogo foi muito criticado por aceitar o convite do BBB e deixar sua esposa cuidando do filho pequeno sozinha. Desde então o bafafá não parou e a vida de Pyong virou um zorra total.