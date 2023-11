Punição gravíssima gera revolta de Márcia Fu: “Humildade não custa”

A situação gerou revolta em uma das peoas mais icônicas da Fazenda e gerou muitos comentários nas redes sociais diante da ação da direção

Nadja Pessoa gerou revolta nos participantes da Fazenda na manhã de terça (28) ao infringir uma das regras mais importantes do programa: o trato com os animais. Márcia Fu ficou revoltada com a união e o caso tomou a web.

Acontece que o laguinho da sede transbordou por desatenção a peoa e a casa foi punida, ficando sem café. “Você tem que pedir desculpa, sim. Humildade não custa nada a ninguém. É normal tomar, só não custa pedir desculpas, só isso que eu falei”, pontuou Márcia.

A confusão entre as duas seguiu.”Eu falei, mas ninguém ouviu, fazer o que”, respondeu a peoa. “Só isso que eu falei. Pelo menos eu falei na sua cara, do jeito que você falou na minha. Eu, hein?!”, disparou a ex-atleta.