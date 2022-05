É menino! Pugliesi revela sexo de bebê ao lado de Tulio Dek

Revelação foi feita com um bolo e marido chegou a dar um anel para Gabriela

Diferente de Virgínia que não quis saber o sexo do seu filho, Pugliesi quis saber e soube nessa terça (17) que está gravida de um menino. A surpresa aconteceu em um parque ao lado de Tulio Dek. O momento de revelação aconteceu com a mordida em um bolo que revelava a cor azul em seu recheio.

“Mentira! Meu Deus é menino? não estou acreditando. Tô chocada, realmente a gente não controla nada nessa vida. É azul aaaah”, disse Gabriela Pugliesi extremamente feliz com a notícia.

“Vem com Deus meu filho, estava te esperando”, completa Túlio Dek que completa a surpresa com um anel lindíssimo com uma pedra azul.

É MENINOOO!!! Gabriela Pugliesi revela que está esperando um menino em vídeo com Túlio Dek. 🗣 pic.twitter.com/EncG16pVRP — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) May 17, 2022

Pugliesi completou a publicação com a legenda: “Nosso anjinho já pode ter nome! Nunca fiquei tão feliz de ter errado! Tulio feliz que acertou”, escreveu a influenciadora.