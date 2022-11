Público exige expulsão de Bia Miranda de ‘A Fazenda’

Essa não é a primeira vez que o público pede a expulsão da peoa por agressão.

E mais uma vez as atitudes de Bia Miranda causam polêmica e o público pede a sua expulsão do reality. A borracheira está sendo acusada de agressão física, isso porque na última quinta-feira (24), a peoa deu um tapa no braço de Pétala logo após levar um susto.

Em um momento de descontração próximo da piscina, a empresária resolveu brincar com Bia, dando um susto na mesma, que reagiu dando um tapa no braço da amiga. No momento, Pétala caiu na risada, porém os espectadores do reality não ficaram satisfeitos com a reação de Bia e pedem que a emissora a expulse do programa.

Para quem não lembra, logo no começo do jogo a neta da Gretchen deu uma “peitada” em seu companheiro de confinamento Thomaz Costa, e posteriormente a peoa assumiu ter batido com a porta na cara de outro confinado, o empresário Shayan Haghbin.

Em ambas as situações, a emissora não atendeu o pedido do público, justificando que a primeira não é considerada uma agressão física e que já havia acontecido em outras edições, e na segunda eles afirmaram que a confissão da peoa era falsa, pois a suposta agressão não havia sido gravadas pelas câmeras do programa.