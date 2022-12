Publicidade dentro do hospital? Web questiona mãe de Deolane

Solange Bezerra apareceu fazendo publicidade nas redes sociais mesmo estando internada no hospital

Domingo (04) foi quente para quem ama uma fofoca daquelas bem boas e o motivo foi um só: a família de Deolane. Depois de todo bafafá, a mãe da advogada apareceu no hospital fazendo publicidade. Claro que a web caiu matando e criticando a postura da influenciadora, que fez a filha sair do reality da Record por causa do seu estado de saúde.

Os usuários questionaram a recuperação da matriarca da família e criticaram a postura de Solange nos stories que logo após agradecer a saída de Deolane da Fazenda fez uma publicidade sobre uma plataforma de apostas de jogos.

Minha opinião? Não precisava de nada disso e desse auê todo para tirar Deolane do reality da Record antes do seu tempo, afinal, não podemos negar que ela é uma das melhores jogadoras e o público a adorava (apesar de tudo).