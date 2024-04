“psicológico abalado “, conta Irmã de Davi Brito sobre o irmão estar com depressão

Minha gente, parece que esse pós BBB do Davi pode estar mexendo e muito com a saúde mental do atual campeão do BBB. Pois, neste sábado (20), a sua irmã, Raquel Brito apareceu nas redes sociais para esclarecer alguns rumores. Ela revelou que o irmão está cansado e com depressão. Além disso, aproveitou para falar sobre a relação dele com Mani.

“Eu não confirmei nada (separação com Mani). Deixem Davi em paz um pouco, essa foi a primeira noite que ele dormiu. Ele tá com o psicológico abalado por conta do programa nesses exatos dias. Ele precisa de um dia de descanso”, escreveu Raquel nos stories.

Raquel também contou que ele está com depressão. “Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer”.

E concluindo dizendo que ele e Mani continuam namorando. “Ele permanece com as agendas cheias. E namorando”, concluiu.