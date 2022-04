Fiuk, temos visita! Super Prova de Resistência definirá o primeiro finalista do ‘BBB22’ e pode ser Eliezer…

E Eliezer já pode pedir um teste de paternidade, porque ele pode ser o próximo filho de Fábio Jr hein?

E vamos de ‘Super Prova de Resistência – FIAT’ para definir nesta sexta-feira, (22), o primeiro finalista do ‘BBB22’. E que prova viu, leitor(a)?

A prova consiste em três estações — e não estou falando do CD de Sandy e Junior, tá? —: a primeira, os jogadores precisam resistir a chuva, vento, calor e neblina, presos pelo braço em um poste correspondente a sua cor; na segunda, todos devem entrar em um carro e permanecer lá dentro; e na terceira, cada um deve procurar o armário da cor do seu colete, colocar os itens no porta-malas do carro e apertar o botão dentro do tempo.

Lembrando que cada um tem uma base correspondente a sua cor e devem permanecer nela até o comando no telão avisar para qual estação eles precisam seguir. Em outro comando, retornam a base e ficam lá esperando. E detalhe: caso o brother esteja pisando fora da base e apareça o comando no telão, o participante está desclassificado.

Até o fechamento da matéria, os quatro brothers, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Paulo André, permanecem na prova. E aí? Será que Eliezer será nossa grande surpresa e vai ser finalista por causa da última prova assim como Fiuk no ‘BBB21’? Vamos aguardar… com carinho, claro!