Prometeu Jorge e Mateus e entregou Manuh Batidão e Maiara e Maraisa. Saiba como foi a festa da influenciadora Emily Garcia

Já não se fazem mais festas como antigamente, né? Tanto pelo anfitrião quanto pela organização. Recebi informações privilegiadas das minhas fofoqueiras que estiveram presentes em São Paulo para a festa de Emily Garcia. As manas voltaram revoltadas ao ver que a influenciadora prometeu Jorge e Mtaheus e acabou entregando Manuh Batidão e Mc Daniel. Longe de mim criticar, mas cadê a verdade e o respeito com os fãs?

No plano comercial apresentado pela influenciadora, ela fez a promessa de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães e Matheus Mazzafera, mas o queridinho do Hotel Mazzafera abortou a missão. Aloca! Ela chegou a usar o seu Instagram para contar sobre a presença de Jorge e Mateus, mas nada foi citado no tal plano que já estava sendo distribuído. No fim, tivemos Mc Daniel e Manuh Batidão. Oi?

Não podemos negar que o buraco da dupla sertaneja masculina foi tampado com a presença das minhas queridas amigas da sofrência de Goiânia, Maiara e Maraísa, que abrilhantaram a noite com um show incrível, como sempre! O ponto alto da festa foi a anfitriã segurando o vestido e fazendo uma performance duvidosa com Álvaro.

Há tempos vazaram o boato de que Matheus mazzafera teria feito uma cirurgia de troca de sexo, redesignação sexual ou transgenitalização, e muitos estiveram no local para ver o tal infleunciador, porém, como já sabemos… Ele não esteve presente.

Publicidade do Martelinho da Sorte, da agência do Resende, seu assessor, esteve por todos os lados. Além disso, publicidade da Blaze, que é sócia de sua agência. Vale ressaltar que uma rifa foi lançada dois dias antes da festa, ressaltando que o dono da rifa fatura cerca de 75% das vendas e Emily 25%.

Não menos importante, isso a festa foi o puro suco do flop com pouca gente em um espaço tão grande, os organizadores chegaram a pedir para que todos ficassem no espaço do salão para parecer mais cheio. Afe!

Outro fator é que a bebida acabou para os convidados? Onde já se viu? Emily fingia que bebia, pode isso? Nenhum dos influenciadores foi de relevância nacional, apenas locais. No resumo da obra ela terminou a festa na casa de Mc Pedrinho e chegou a gravar stories com a cueca do funkeiro.