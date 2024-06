Professora é presa por cometer racismo contra aluna no Rio 

Gente, acabo de saber pelo meu grupo de amigos do Whatsapp que uma professora do Ensino Fundamental foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira (7) por ter cometido injuria racial contra uma aluna de anos. O caso aconteceu na Escola Municipal Estados Unidos, que fica em Santa Teresa, na região central do Rio.

A professora Cristiani Bispo foi acusada apontada pela família de uma aluna de 8 anos de ter cometido racismo contra a criança. De acordo com os familiares da menina, não foi a primeira que ela faz ofensas racista com a menina a chamando de “preta do cabelo de palha”.

Ao ser informada do ocorrido, a mãe foi até a escola e acionou policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão). Segundo reportagem do G1, uma grande multidão de alunos se formou na porta da escola aos gritos de “justiça”, em defesa da aluna ofendida.

“Na quarta ela chamou minha filha de lixo e disse que ela usava crack. Na quinta, eu fui lá, reclamei com a direção e fiz um registro contra ela. Hoje, novamente ela chamou minha filha de preta, cabelo duro e que ela mora debaixo da ponte. Eu chamei a polícia, até contra os policiais ela disse ofensas”, conta a mãe de Lorhane Sampaio.

Chegaram a dizer que a professora teria sido agredida pela mãe da criança, mas a situação não foi confirmada oficialmente. A professora teve que ser atendida no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas por estar com a pressão arterial descontrolada.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi presa em flagrante por injúria racial. O caso foi encaminhado à Justiça.

A Secretaria Municipal de Educação lançou uma nota dizendo que afastou a profissional de suas funções.

“A Secretaria Municipal de Educação afastou a professora de suas funções e instaurou uma sindicância para apurar o caso. Os alunos e seus responsáveis foram acolhidos e receberam apoio da equipe gestora da escola. A Secretaria reforça que qualquer forma de discriminação contra alunos é inadmissível, rigorosamente combatida e punida. A professora está sujeita a ser demitida do serviço público ao término da apuração.