Professora cai em bueiro solto dentro de uma escola pública do Rio 

QUE PERIGO! Olha só o que aconteceu numa escola da zona norte do Rio nesta semana. Tudo começou quando uma professora, que não teve a identidade divulgada, acabou caindo em um bueiro dentro da Escola Municipal Nicolau Taunay, localizado em Inhaúma, bairro da Zona Norte do Rio. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Ela estava caminhando com um grupo de alunos do ensino fundamental no pátio, quando pisou em um bueiro sem saber que a tampa estava solta. Em seguida, a peça cedeu e ela afundou, ficando presa pela cintura. Alunos e outros funcionários correram imediatamente para socorrê-la.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do Rio lamentou o ocorrido, disse que a professora recebeu a assistência necessária e passa bem e que a tampa do bueiro foi consertada.