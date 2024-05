Produtora de shows de Ivete Sangalo e Ludmilla fala sobre caso: “Decisão unilateral das artistas”

As turnês canceladas de Ludmilla e Ivete Sangalo deram o que falar na internet e revoltou alguns fãs pelos fatos que se sucederam. As cantoras vieram à público dizer seus motivos para cancelarem a sequência de shows e a produtora, até então, não tinha se pronunciado. Em nota, enviada a Piauí, a 30e informou que o congelamento das turnês partiu de forma unilateral, ou seja, por decisão das próprias artistas.

“As turnês foram canceladas por uma decisão unilateral das artistas. Diante de alguns desafios que podem ser entendidos como naturais ou pertinentes em projetos desta relevância, a 30e manteve uma posição de equacionamento e busca de alternativas, junto às equipes das duas artistas, para readequar a estrutura e a produção de tais eventos, inclusive em relação à demanda. Desta forma, fomos surpreendidos com os comunicados nesta semana. A 30e lamenta que tenha sido esta uma decisão unilateral e incisiva, mas diante de sua irreversibilidade iniciou os procedimentos que visam resolver e equacionar impactos ao público e demais personagens envolvidos na produção e realização das turnês”, iniciou.

Eles ainda compeltam: “É importante destacar que a 30e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente com os eventos que promove, produz e realiza. Por isso é uma referência no mercado nacional e internacional. Quanto ao modelo de turnês, é o que está mais aquecido não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Artistas e seus fãs conseguem ter uma experiência mais próxima e completa, diferente de festivais. A turnê de Titãs (primeiramente, “Titãs Encontro” e depois, em uma “segunda perna”, “Titãs – Pra Dizer Adeus”), é um exemplo de uma parceria muito bem-sucedida, tendo sido realizados 49 shows dos artistas pelo Brasil e no exterior (sendo que seis deles reuniram mais de 300 mil pessoas só no Allianz Parque, em São Paulo), finalizando a turnê com a apresentação do grupo no Festival Lollapalooza, o que certamente alçou a banda a um patamar de sucesso ainda não visto no cenário da música brasileira”, argumentam.

“Podemos falar ainda do absoluto sucesso dos shows que integraram a turnê do NX Zero, a turnê de despedida do Natiruts, que começa em junho e já registra esgotamento de ingressos para pelo menos três datas em SP, no Allianz Parque, e um ótimo cenário de venda de ingressos em todo o país, além das apresentações de Ney Matogrosso, em um projeto vigoroso e que já conta com a adesão de um público excepcional. Além disto, a 30e foi responsável pelas apresentações no Brasil de artistas internacionais relevantes como Roger Waters, a mais bem-sucedida turnê já feita pelo Paul McCartney no país, em 2023, o maior show da carreira do Evanescence, no Allianz Parque”.

“Outros nomes que trabalhamos com excelência: Kendrick Lamar, J Balvin, The Killers, Slipknot, Gorillaz, Lana Del Rey, Florence and the Machine e muitos outros. A 30e tem uma relação de transparência com seus fornecedores e uma política de pagamentos absolutamente séria. Como a empresa conta com investidores e um sistema de governança rígido, alguns pagamentos podem levar mais tempo, caso a nota fiscal ou o contrato necessitem de ajuste, por exemplo. Sabemos que o mercado da música é dinâmico, mas alguns processos são burocráticos e necessitam atenção”.

“A empresa não tem dívidas com nenhum dos seus fornecedores homologados e segue trabalhando com todos eles, que são empresas de primeira linha, mantendo a qualidade e a eficiência de suas operações. A 30e reafirma sua consternação em relação ao ocorrido. É este o sentimento que norteia todos os movimentos que realizamos, desde o dia do acidente até aqui, especialmente em relação a família do João Vinícius, a quem prestamos integral solidariedade e assistência, em todos os aspectos, inicialmente conduzidos de forma direta pela 30e, e depois pelos advogados indicados pelos familiares para acompanhar os processos formais em andamento”.

E finalizam: “Sobre o evento em si, obteve de forma antecipada todas as licenças, autorizações e demais outorgas concedidas pelos órgãos públicos competentes e fiscalizadores: Prefeitura, Polícias e Corpo de Bombeiros. Desta forma, temos convicção de que, com o andamento do devido processo legal, restará provado que não houve negligência ou mau procedimento de nossa parte e que, desde o primeiro momento, os protocolos de segurança do evento, e de socorro ao jovem, foram adotados de forma correta e célere”.