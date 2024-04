‘Procuro Suzane há 4 anos’, revela Andreas von Richthofen para “Tá na Hora”

Genteee, olha só esse babado quentíssimo que eu trouxe para vocês. Parece que depois de um longo e exaustivo trabalho investigativo da equipe do programa Tá Na Hora, do SBT, que é apresentado pelo Marcão do Povo, conseguiram uma entrevista exclusiva com Andreas von Richthofen, irmão de Suzane von Richthofen. Atualmente, ele vive isolado em uma chácara no município de São Roque, a 450 quilômetros de São Paulo.

A entrevista foi feita por telefone e ao ser questionado sobre Suzane, que mora em Bragança Paulista, deu a seguinte resposta: “Ouvi falar. Legal, tô procurando ela pela Justiça. Nós temos ações judiciais pendentes. Eu até encontraria na Justiça, no fórum. Ela não tá presa? Achei que ela tava presa”.

Ao saber pelo produtor do programa que sua irmã está em liberdade, ele comenta: “Ela deveria procurar, né? Deveria me procurar, porque nós temos assuntos, ela tem o dinheiro dela também, né? Tem que ver o que vai dividir aí do que sobrou lá atrás”.

“Então, eu tô procurando ela faz uns 4 anos já. Nós temos assuntos pendentes na Justiça. Bragança Paulista que ela tá morando?”.