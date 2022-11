Procurado pela justiça italiana, Robinho é visto em manifestações que pedem intervenção militar

O ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro.

Esse é o famoso tipo de cidadão de bem que os bolsonaristas tanto estão falando? Nesta quinta-feira (02), o ex-atacante Robinho, foi flagrado nas ruas de São Vicente, na cidade de São Paulo, em manifestação contra a vitória do ex-presidente Lula, no segundo turno das eleições presidenciais.

De acordo com o Jornal Extra, acompanhado de outros manifestantes, o ex-atleta estava disfarçado com uma máscara no rosto, usando óculos, supostamente de grau, de gorro amarelo sob a cabeça e enrolado em uma bandeira do Brasil. Um daqueles que lhe acompanham estava segurando um cartaz onde pedia a intervenção militar.

Até aí, nada muito chocante, não é mesmo? Porém, para aqueles que não sabem ou não estão lembrando, Robinho foi condenado a nove anos de prisão por um estupro cometido no ano de 2013 e é procurado pela justiça italiana. No último dia 04, o Ministério da Justiça italiano pediu que seja feita a extradição do ex-jogador.