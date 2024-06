Priscilla revela que Yudi tirou seu BV durante bastidores do programa deles

Priscilla revelou detalhes sobre sua amizade com Yudi Tamashiro. Durante sua participação no programa da Virgínia, ela contou que ele tirou o seu BV, boca virgem, com um selinho enquanto ela se maquiava no camarim do SBT quando os dois ainda trabalhavam na emissora.

“Eu odeio esse dia até hoje. Ele tirou o meu BV com um selinho e saiu correndo. Eu fiquei desesperada. Como é que eu vou contar para os meus filhos essa história, de que perdi o BV com um selinho do Yudi?”, relatou a cantora.

Na época, o apresentador fez graça com a situação. “Ele ria, saiu contando para todo mundo no estúdio que tinha me beijado. Eu tinha sei lá, uns 13 anos”. A cantora deixou claro que nunca teve um relacionamento amoroso com Yudi, pois sempre foram muito amigos.