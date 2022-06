”Desviei do fanatismo religioso, da hipocrisia e da opressão”, revela Priscilla Alcântara

A convidada do ‘Poc Cast’ não deixou de falar sobre os comentários que recebe diante da sua decisão de cantar músicas pop

Tudo muda e nós preferimos ser essa metamorfose ambulante, né Priscilla? A cantora foi a convidada do ‘Poc Cast’ e não deixou fora da pauta a onda de comentários que recebe por ter parado de cantar música gospel e partido para um lado mais pop. A cantora não se calou e mostrou para o que veio, seguindo sempre o caminho de Jesus.

“Muita gente acha que porque eu não canto mais no gospel apostatei na minha fé. As pessoas falam: ‘Desviou’, quando a pessoa não segue mais a fé cristã, mas eu costumo pensar, desviei, desviei do fanatismo religioso, da hipocrisia, desviei da opressão religiosa e quando mais eu me desvio disso mais eu me aproximo do meu alvo que é cristo”, disse a jovem.

Eu serei sempre sua fã Priscilla, você sabe disso, acho que você é um exemplo para todos os jovens do Brasil que seguir Jesus é um caminho de amor e acolhimento. Viu Dona Bruna Karla?