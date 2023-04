Priscilla Alcantara desmente suspeitas de affair com Vitor Kley: “ Ele é muito presente na minha vida”

As suspeitas dos internautas aumentaram ainda mais após a cantora aparecer com as letras VK dentro de um coração tatuadas no braço.

É amores, na manhã desta quarta-feira (26) a cantora Priscilla Alcantara jogou um balde de água fria na cabeça de todos os fãs que shippam enlouquecidamente a cantora com o gatíssimo e também cantor Vitor Kley.

Já faz algum tempo que os cantores são shippados pelos internautas, principalmente depois que Priscilla apareceu com uma tatuagem em seu braço, com as letras VK dentro de um coração vermelho. E é claro que a apresentadora Patrícia Poeta não poderia deixar de tocar no assunto durante a participação da cantora no programa ‘Encontro’, desta manhã.

Durante um bate-papo com a ex-funcionária do SBT, como uma boa fofoqueira, questionou a Priscilla se além de sua parceria musical com Vitor Kley também existe algum affair rolando, como a maioria dos fãs acreditam.

“Se eu não fizesse [essa pergunta], não seria chamada de Patrícia. Tá rolando um dueto com um cantor que a gente ama, o Vitor Kley. E depois a gente viu você com uma tatuagem com as iniciais VK. O pessoal começou a shippar, a gente a gente shippa, todo mundo nas redes sociais. Aí a gente queria saber: a parceira é musical ou vai além?”, perguntou a apresentadora.

Um pouco envergonhada, Priscilla chama Patricia de fofoqueira, mas logo em seguida desmente que esteja rolando algo amoroso entre ela e Vitor. Por fim , ela ainda afirma que o cantor virou um grande amigo e afirma que ele é uma pessoa muito presente em sua vida.

“Gente, a Patrícia tá em um modo muito Fifi [fofoqueira]. Amei, até parece geminiana igual eu que adora uma fofoca. É uma parceria musical. A gente ficou muito amigo e o papo de amigo é muito desde o início. A gente sempre falou de fazer projetos juntos. Ele é uma pessoa muito querida, muito presente na minha vida”, afirma a cantora.