Priscilla Alcântara alfineta Bruna Karla: “Minhas palavras vão te matar ou trazer vida?”

Cantora foi entrevistada no ‘Poc Cast’ e não deixou de falar sobre a declaração polêmica da cantora Bruna Karla

O lacre cristão veio aí! Em entrevista ao ‘Poc Cast’ Priscilla Alcântara deu aquele fecho em Bruna Karla. Depois que a evangélica falou que os homossexuais iriam queimar no inferno, a cantora não deixou de comentar a polêmica com Rafa e Lucas. A morena contou que as pessoas têm que ter uma preocupação na hora de emitir uma opinião.

“Vamos escolher o repertório, já. Quando eu for abrir a boca a minha preocupação não tem que ser emitir a minha opinião, opinião não foi feita para ser dada ela foi feita para você ter você só dá opinião quando pedem sua opinião. Quando você vai falar você tem que pensar em como a sua fala vai atingir e refletir no próximo o próximo sou eu, eu tenho que me ver em você”, iniciou a cantora.

Priscilla ainda completou dizendo que tem que tomar cuidado com o que se fala e em como isso reflete na vida das pessoas. “O que eu acredito é que eu tenho que ter cuidado em como as coisas que eu falo vão refletir na sua vida: as minhas palavras vão te matar ou trazer vida?”, completou Priscilla.