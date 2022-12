Príncipe William e Kate Middleton não estaria felizes com a série do Príncipe Harry e Meghan

De acordo com as más línguas eles estaria evitando assistir a série na Netflix

Se tem uma coisa que está dando o que falar e não é só no meio social, como também na vida dos monarcas (risos), é a série do Príncipe Harry e Meghan na Netflix. De acordo com as fontes da revista People, o irmão de Harry, William, e Kate Middleton estão evitando a séria o máximo.

Os passarinhos verdes ainda me contaram que eles não estão nada felizes com os assuntos tratados na trama da série que revela coisas absurdas, como o fato de que Meghan não pode levar a sobrinha para o seu casamento.

Quem estaria assistindo a série no lugar do príncipe seriam seus assessores que passam os detalhes do que foi dito pelo príncipe mais novo e sua esposa para a Netflix.