Príncipe Harry afirma que viu cena de sexo de Meghan em ‘Suits’: “Cometi um erro”

A atriz contracenou com Patrick J. Adams na série de sucesso sobre advogados

Xiii gente, não deve ser nada agradável ver sua esposa contracenando momentos íntimos, mesmo que seja um ócio do ofício. Príncipe Harry caiu na besteira de pesquisar Meghan em momentos pra lá de quentes na série ‘Suits’ e ainda disse que foi um erro que cometeu ao fazer a pesquisa.

“Cometi o erro de buscar no Google e assistir online algumas das cenas de sexo dela”, disse Harry em sua autobiografia, logo as notícias corream soltas pelo jornal britânico Daily Mail. “Preciso de eletrochoques para tirar isso do meu cérebro”, brincou.

É o verdadeiro significado de quem procura acha né? “Eu assisti ela e um colega de elenco subindo um em cima do outro em uma espécie de escritório ou sala de conferência. Eu não precisava ter visto esse tipo de coisa”, confessou.