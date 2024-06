Princesa Charlotte recebe joia de 245 mil reais e é obrigada a recusar

O que? Princesa Charlotte ganhou um mimo quando nasceu de uma empresa bem chique. Trata-se da empresa Natural Sapphire, após Kate Middleton alavancar a venda de joias, eles enviaram à princesa um chocalho confeccionado em ouro branco 18 quilates e acompanhado por safiras, diamantes e rubis. A questão é que eles não puderam aceitar o presente.

“Quando Kate e William ficaram noivos com o icônico anel de safira azul que pertenceu à princesa Diana, nossas vendas de anéis de safira dispararam. Mulheres em todos os lugares queriam estar tão na moda quanto Kate. Hoje, continuamos a crescer como empresa e é com muita alegria que celebramos o nascimento de uma nova realeza”, explicou a empresa no site. O “brinquedinho” é avaliado em 36 mil libras esterlinas, cerca de 245 mil reais.

Porém, de acordo com o Express, a pequena Charlotte, de nove anos, não pôde manter o presente. Isso porque o Palácio de Kensington não aceita presentes e empresas para manter a neutralidade e evitar conflitos de interesse.