Primeiro neto de Eike Batista e Luma de Oliveira acaba de nascer

Genteeeee, olha só que notícia maravilhosa que eu acabei de receber no meu Whatsapp. O filho do empresário Thor Batista e sua esposa, a modelo gaúcha Lunara Campos acabou de chegar a esse mundão, o bebê recebeu o mesmo nome do pai.

Para quem não sabe, o empresário e a modelo são casados há dez anos. Ele é filho de um dos ex-casais mais badalados dos anos 90, do empresário midiático Eike Batista com a atriz Luma de Oliveira.

“Oi, gente! Há alguns dias atrás, eu cheguei neste mundo para conviver com vocês! O meu papai entrou em choque de tanta felicidade na hora que me viu pela primeira vez, ainda bem que a minha mamãe @lunaracampos se controlou apesar de estar também em estado de êxtase. Minha titia @dravivianemonteiro fez minha chegada ser muito confortável e divertida. Tá tudo muito bom por aqui, estou recebendo muito amor e carinho!! Bom fim de semana a todos!!!!”‘, celebrou.