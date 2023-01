Primeira-dama do Paraná para a web por conta de looks e elegância

Luciana Saito Massa chamou a atenção dos internautas ao aparecer de rosa na posse do marido, Ratinho Jr.

Eu e minhas fofoqueiras de plantão amamos acompanhar o perfil da Tia Crey no Instagram, então podemos deixar de notar o burburinho que a primeira-dama do Paraná gerou ao se vestir de rosa para a posse do seu marido, Ratinho Jr. Luciana Saito Massa se mostrou ser uma primeira-dama de respeito e com muita elegância se porta feito uma rainha.

Tia Crey não economizou nos elogios ao postar o look da poderosa que arrasou na escolha do tom rosa, bem ‘Barbie core’.

Eu assino embaixo, porque nada estava fora do lugar e o cabelo conversava muito bem com a maquiagem e a proposta de look escolhido por Luciana. Não sei se tem algum stylist por trás da montação, mas arrasou demais na escolha.