Primeira-dama de Arari revolta prefeito ao marcar depilação em dia de inaugurações de seu mandato

POST PATROCINADO

A discussão do casal responsável por gerir a cidade maranhense foi gravada e viralizou na web. Confira:

Gente, socorro! Eu estava pleníssima dentro do Uber, indo fazer minha depilação, quando me deparo com esse áudio que está circulando nas redes sociai, onde o prefeito da cidade de Arari – no interior do Maranhão, Rui Fernandes Ribeiro Filho, briga com sua esposa, a primeira-dama Ingrid Andrade, por ela ter marcado de fazer depilação na capital maranhense no mesmo dia de uma importante inauguração na sua cidade. Prioridades, né meus amores?

No áudio em questão, o gestor de Arari tenta entender qual o compromisso que a esposa havia marcado em São Luís, chegando a questionar se a mesma iria realizar exames transvaginal, o qual ela realiza com frequência, porém, ao descobrir que se tratava apenas de uma sessão de depilação, o Pui fica revoltado e começa discutir com a esposa.