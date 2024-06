Prima de MC Binn revela que perdeu o bebê que acreditava ser de Lucas Buda

Nina Capelly abriu o seu coração e contou que perdeu o bebê que acreditava ser de Lucas Buda. Em suas redes sociais, ela não entrou em muitos detalhes, mas confirmou que está recebendo todo o apoio necessário do capoeirista durante o momento difícil.

Através de seu perfil no Instagram, Nina contou que estava recebendo questionamento dos seguidores, e por isso, decidiu abrir o coração sobre o que aconteceu com o bebê: “Vim me pronunciar a respeito da gravidez. Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo, tem muito ataque também”, ela lamentou.

“Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, onde eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém. Estou tendo total apoio da pessoa envolvida, [ele] esteve em São Paulo, nós conversamos. Infelizmente, eu perdi o neném”, Nina lamentou a morte do herdeiro.

Na sequência, a cantora contou que já havia sofrido um aborto anteriormente: “Eu tive o Bernardo, que foi a primeira gestação. Minha segunda gestação, não consegui segurar o bebê e nessa, infelizmente… não iria ser problema para mim, tenho certeza que para ele também não iria ser. Ia ser benção em nossas vidas, mas Deus quis assim”, ela completou.