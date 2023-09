Prima de João Gomes registra B.O. contra o cantor, por agressão 

A mulher em questão afirma que o seu filho estava sendo exposto a situações desumanas, com o consentimento do cantor.

Eitaa! O ‘Casos de Família’ desta vez está mais grave que o normal. Na manhã deste sábado (02), o perfil do instagram ‘SubCelebridades’, divulgou uma bomba daquelas envolvendo o cantor João Gomes. De acordo com o perfil, uma prima do cantor denunciou João por cometer maus tratos contra o seu filho, de apenas 13 anos de idade, enquanto o garoto morava com ele, para conseguir ter melhores condições de vida.

“Fiquei ciente de outra ocasião anterior, na qual não houve evidências visíveis, mas recentemente meu filho estava sendo deixado na companhia de outra pessoa que o tratava de forma desumana, privando-o de alimentação adequada e obrigando-o a acordar nas condições mais adversas para levá-lo à escola”, iniciou a prima do cantor.

Segundo ela, “João tinha conhecimento de tudo isso e nada foi feito”.

Além disso, a mulher acusa João de também ter agredido o cantor fisicamente e psicologicamente, expondo conversas entre eles que reforçaram o desconforto vivido pelo menino.

Devido aos seus traumas emocionais, ao ter ciência dos maus tratos que o filho estava sofrendo, a mulher decidiu denunciar João Gomes, mesmo com o primo tentando entrar em contato com ela para impedir que o B.O. fosse registrado.