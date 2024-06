Pretenciosa? Rafa Kalimann diz que muda falas de personagem em novela

Ué gente, pode isso? Rafa Kalimann disse que troca algumas falas de sua personagem quando acha que elas estão muito pesadas. A atriz está dando vida a personagem Jéssica em ‘Família é Tudo’, novela da Globo.

De acordo com Rafa, termos como ‘desgraçada’ não fazem parte de seu vocabulário no dia a dia e, por achar bastante pesado, prefere substituí-lo. “Quando recebo os textos, às vezes falo assim: ‘ai, Daniel Ortiz, por que você escreveu isso? Eu vou ter que falar essa palavra’. Porque tem palavra que eu não consigo falar na minha vida”, iniciou ela em entrevista ao podcast E Você?.

“Tem uma palavra que é o oposto de ‘sem graça’, de pessoa que não tem a graça de Deus… Não gosto dessa palavra, é muito pesada para mim. Se eu falasse em casa, meus pais diriam: ‘Não [pode]’, é cultural [para mim], e a Jéssica tem que falar”, continuou Rafa Kalimann.

A atriz comentou que em algumas situações o diretor chama sua atenção. “Tem dia que tento passar ilesa, eu pulo do texto, eu mudo a palavra, tento colocar outra palavra lá para criticar a Electra, e aí o diretor fala: ‘Rafa, a palavra não é essa’. Aí vou lá falar como a Jéssica. Mas está sendo muito prazeroso para mim viver isso e ver uma outra versão da Rafa vindo à tona”, declarou.

Por fim, Rafa Kalimann revelou que explorou a ‘dualidade humana’, chamada por ela de ‘sombra e a luz’ para a composição de sua personagem. “Ninguém é 100% do bem ou do mau. A gente escolhe e acho que a sabedoria mora aí, em escolher as atitudes. Então olhei para minha sombra, aquilo que eu jamais seria ou jamais colocaria para fora, que eu não deixaria o mundo ver essa Rafa, até porque não sou nada parecida com a Jéssica”, concluiu a famosa.