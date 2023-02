Preta Gil se emociona ao falar sobre o Carnaval 2024: “Vai ser o carnaval da cura”

A cantora teve que cancelar o seu tradicional bloquinho esse ano, devido às suas sessões de quimioterapia.

Já tendo concluído o terceiro ciclo de quimioterapia, após ter sido diagnosticada com câncer no intestino, nesta sexta-feira, a cantora Preta Gil publicou um vídeo agradecendo o apoio de todos os fãs e patrocinadores, ao ter cancelado o seu bloco de carnaval deste ano.

“Oi amores. Fiquei devendo o vídeo para vocês na semana passada porque eu fiquei realmente mais baqueada no segundo ciclo de quimioterapia. Mas agora, eu acabei de fazer o terceiro ciclo e estou me sentindo bem melhor. Eu vim aqui para falar com vocês sobre Carnaval, não tem como a gente fugir desse tema”, iniciou a cantora.

Homenageando a nossa eterna rainha Gal Costa, Preta afirma não estar nada feliz por ter tido que tomar essa decisão, que infelizmente, foi necessária.

“Eu quis botar uma flor, como a de minha madrinha Gal, e esse vestido que eu estou usando em homenagem a ela. Mas voltando ao Carnaval vocês podem imaginar como fica a minha cabeça estando fora do Carnaval 2023, sem o Bloco da Preta, espalhando todo o seu amor, toda sua alegria pelas ruas do Brasil”, afirmou Preta.

Emocionada, ela agradece a compreensão dos patrocinadores de seu Bloco, e planeja a sua volta para os próximos carnavais.

“Já quero começar agradecendo a todos os meus patrocinadores pela compreensão com esse adiamento, foi um adiamento por questões de força maior, mas eu tenho certeza que quando voltarmos vai ser mais incrível ainda porque eu serei uma outra pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa melhor e então a gente vai fazer o carnaval da cura em breve eu espero e eu sei que Deus quer assim”, garantiu.

Antes de finalizar o vídeo, a cantora ainda deseja um ótimo carnaval a todos aquele que lhe acompanha, enfatizando a beleza desta festividade tão tradicional no nosso país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Desejar a vocês um feliz carnaval nesse Brasil tão incrível, nesse Brasil que tem um carnaval em todas as suas regiões, em todos os seus estados, cada um com a sua força, com a sua verdade, com a sua magnitude… Então, carnavalizem a vida de vocês que não é só durante o Carnaval, carnavalizar é um estado de espírito, é a gente ser alegre, a gente ser feliz, a gente ser resiliente, potente e superar todas as nossas adversidades”, desejou a carioca.

Por fim, lamentando sua ausência neste ano, Preta promete que assim que estiver melhor, especificamente no carnaval 2024, o seu famoso e tão aguardado bloquinho vai voltar com tudo.

“O carnaval é essa explosão de alegria e eu não vou estar aí, mas brinquem por mim façam esse carnaval de vocês ser o mais incrível. Eu queria muito estar podendo brincar o carnaval, cantar no carnaval, mas esse ano eu não estou, então a cada um de vocês que eu ver cantando, que eu ver é se divertindo, eu vou estar curtindo também um pouco do carnaval. Então é isso aí jovem e até ano que vem. O Bloco da Preta vai voltar com tudo”, finalizou a cantora.