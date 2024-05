Preta Gil recorda perda de dois filhos do ex-marido: “Rezo para ele”

Preta Gil fez as fofoqueiras se emocionarem ao comentar o fato de ter pedido dois filhos, frutos do seu casamento com Rafael Dragaud. A cantora, mãe de Francisco Gil, revelou que teve a gravidez interrompida aos cinco meses e destacou os desafios enfrentados durante esse momento difícil.

“Eu perdi dois bebês depois que eu tive o Fran. Me separei do Otávio, casei com o Rafael e nós ficamos grávidos do primeiro filho. A gestação foi até o quinto mês. Até que um dia, durante o ultrassom, o Francisco estava sentado na minha perna e o médico pediu para tiraram ele da sala. Eles não falam que o coração parou”, iniciou ela em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas.

E continuou: “Foi uma confusão, falando para ligar para a obstetra, me levar no hospital. Até que o Rafael me contou que o coração do bebê tinha parado. Tentamos fazer uma curetagem e não deu certo, então, eu tive que fazer uma cesárea para tirar o bebê”.