Preta Gil recebe alta do hospital após internação para tratamento de câncer

Cantora usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e comemorar a vitória junto a Deus e seus Orixás

A nossa musa, valente e empoderada, Preta Gil, usou as redes sociais para mostrar que segue firme e forte na luta contra o câncer de intestino. A filha de Gilberto Gil recebeu alta do hospital após um período internada para o tratamento do câncer.

“Em casa!!! Glória a Deus por isso!!! Viva meus Orixás, minhas Santinhas, meu Anjo da Guarda e todos os meus protetores!!!”, escreveu a cantora.

Preta passou por uma bateria de exames super importante para a fase do seu tratamento que merece todo cuidado especial. A musa foi recebida em casa com balões para comemorar o seu retorno.