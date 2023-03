Preta Gil passa por mais uma sessão de quimioterapia: “Cura entrando”

Cantora esteve acompanhada do seu marido, Rodrigo Godoy, no hospital onde faz o tratamento do câncer diagnosticado neste ano

Mais uma etapa caminhando para a cura de Preta Gil. A cantora mostrou mais uma sessão de quimioterapia nesta terça (28). A publicação ainda mostrou que ela estava acompanhada do seu marido, Rodrigo Godoy. Preta investe que as sessões são a cura entrando no seu corpo e permanece bem forte no tratamento. “Banhada, cabelo lavado, secado, makezinha para dar um up e a cura entrando”, escreveu ela na legenda. O câncer foi descoberto no dia 10 de janeiro e se trata de um câncer no intestino. A artista chegou a cancelar o seu carnaval para dar mais atenção à saúde.