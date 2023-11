Preta Gil manda recado para Léo Dias: “Temos nossos momentos”

A cantora esteve no São Paulo Fashion Week e conversou com a equipe do Fofocalizando, mandando um recado para o jornalista

Preta Gil não deixou de mandar um recado para Léo Dias depois de encontrar a turma do Fofocalizando nos bastidores dos desfiles do São Paulo Fashion Week. A musa contou que tem os seus momentos altos e baixos com o jornalista, mas não deixou de ressaltar que ele é um comunicador grande e sabe disso. "É isso, temos nosso momento de pega para capar e temos nosso momento de fofura, temos sempre um compromisso com a verdade, isso é o mais importante", disse. Ela ainda completou: "Ele tem essa compreensão de que ele é muito grande e sabe que tem que abraçar esse lugar de ser um bom comunicador de credibilidade, ele sabe disso", finalizou.