Preta Gil fez fertilização in vitro: “Não consigo passar por mais uma”

Cantora disse que passou por diversos processos na tentativa de engravidar quando já era casada com Rodrigo Godoy

Preta Gil abriu o seu coração sobre agravidez no podcast ‘Quem Pode, Pod’ a musa disse que já passou por diversos procedimentos na tentativa de ser mãe na relação com Rodrigo Godoy. Vale ressaltar que ele tem um filho com Otávio Muller.

“Todas aquelas coisas que a gente poderia ter feito, congelar óvulos, fazer FIV, a gente já passou por isso e não deu certo. Esse processo, pelo menos para mim, se encerrou. Tem um dano muito grande no corpo e no emocional da mulher fazer fertilização in vitro. Então, você tem que saber o limite do seu corpo. Não é a qualquer custo”, disse ela.

E relembrou mais detalhes do processo em sua vida. “A gente fez o tratamento quando eu tinha 45, 46 anos. Eu tentei duas vezes, uma seguida da outra, e não consigo passar por mais uma. Eu fiquei muito mexida emocionalmente, os hormônios eram muito pesados. Fiquei muito mal e não tive disposição de encarar mais uma”, afirmou.

Mesmo com dificuldade, Preta não descartou a possibilidade de ser mãe. “Essa maneira de ser mãe foi já descartada [por meio da gestação], mas acho que existem outras várias maneiras. Eu sou mãe de muitas pessoas, o meu maternar é muito latente, não está relacionado só ao Francisco”, disse.