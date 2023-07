Preta Gil faz relato sobre suas crises de ansiedade

Durante viagem ao Maranhão, cantora faz reflexão sobre como anda o seu psicológico

Meus amores, na manhã dessa sexta-feira (28), a cantora Preta Gil fez um grande desabafo a respeito das crises de ansiedade que tem sofrido nos últimos tempos. Em um story no Instagram, a filha de Gilberto Gil posou para uma foto em um local na natureza e falou sobre saúde mental.

“É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental. Estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida. A natureza, a liberdade de ser eu e os amigos que estiveram comigo me ajudaram muito.”

Em seguida, ela desabafou sobre as crises de ansiedade. “As crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos. Estou, sim, melhorando com a ajuda de remédios, terapia e meu amor próprio, mas essa camisa que tenho há tempos me define. Um dia de cada vez. Estou calma mas estou nervosa. Vai passar.”

“Não acabaram, mas estou conseguindo sentir agora diferente de quando cheguei aqui. Alguns momentos de felicidade, a natureza, a beleza desse lugar, as pessoas incríveis que conheci acalmaram meu coração. Obrigada pela preocupação e por tanto carinho!!! Um dia de cada vez!!!”, afirmou ela.