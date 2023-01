Preta Gil fala sobre os efeitos colaterais da quimioterapia: “Hoje estou me sentindo melhor”

A cantora, recentemente, foi diagnosticada com um câncer no intestino.

Que ótima notícia! No início da tarde desta quinta-feira (26), a maravilhosa cantora Preta Gil, utilizou os seus stories para conversar com seus fãs e atualizá-los sobre como anda o seu tratamento para o câncer no intestino, que a mesma foi diagnosticada há pouco tempo.

Tentando tranquilizar seus fãs, a cantora conta que hoje é o dia em que ela está se sentindo melhor, desde que toda essa reviravolta aconteceu na sua vida.

“Meus amores, hoje é o primeiro dia depois desses 20 dias de loucura que minha vida virou do avesso, e hoje é o primeiro dia que eu estou me sentindo melhor. Achei que vocês mereciam saber disso“, afirmou a filha de Gilberto Gil.

Aproveitando essa oportunidade, Preta também contou aos fãs sobre alguns dos sintomas que vem sentindo devido a quimioterapia e agradeceu, mais uma vez, o carinho que vem recebendo .

“Hoje eu tô sem estar tonta, tô fraca, mas estou bem melhor do que estive nesses últimos 20 dias. Vim dizer pra vocês, porque eu amo vocês, e agradecer mais uma vez tanto amor e tanto carinho, dizer que sigo aqui lutando e vencendo”, agradeceu Preta.