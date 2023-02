Preta Gil fala sobre Marcos Mion: “Nunca namoramos, mas fui muito apaixonada por ele”

Cantora contou detalhes da sua relação com o apresentador no podcast ‘Quem Pode, Pod’

Obrigada Giovanna e Fernanda pelo trabalho incrível no podcast ‘Quem Pode, Pod’. Pudemos ver um pouco mais sobre Preta Gil e as revelações bombásticas sobre Marcos Mion no programa dessa semana. A cantora revelou que nunca namorou o apresentador, mas foi apaixonada por ele.

“A gente não chegou a namorar. Na época a imprensa falava muito e tudo era namoro. A gente nunca namorou. Mas eu fui muito apaixonada por ele. Acho que ele não foi tão apaixonado por mim quanto eu fui por ele”, contou a cantora.

Preta ainda disse que tinha uma amizade muito boa com o apresentador e não chegou a desenvolver um namoro. “A gente estava muito junto, então imprimia namoro, porque a gente estava nos mesmos lugares. A gente gostava da companhia um do outro. Quando ele vinha para o Rio, eu apresentava ele para as pessoas. Mas não rolou, não deu certo. Logo depois ele se apaixonou e se casou. Enfim, a vida seguiu. A gente tem uma admiração, respeito, um lugar de carinho”, completou.