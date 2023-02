Preta Gil fala sobre gordofobia envolvendo Sílvio Santos

Sem que ela falasse nada, o apresentador lhe indicou um endocrinologista para que a mesma emagrecesse.

Amores, durante sua participação no podcast “Quem Pode, Pod”, que é apresentado pelas atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a cantora Preta Gil abriu o seu coração ao relembrar um momento super constrangedor que passou ao participar do programa Silvio Santos.

A cantora falava sobre o assunto “gordofobia” quando relembrou do acontecido e afirmou que essa era a primeira vez que a mesma falava sobre o assunto.

“A gordofobia e todos esses preconceitos são estruturais. As pessoas muitas vezes achavam que estavam sendo boas comigo. Tenho uma história que nunca contei”, explicou a cantora.

Logo em seguida, Preta revela que, certa vez, foi chamada no camarim por Silvio, e que ao chegar lá achando que ganharia um programa na emissora, foi surpreendida por uma “dica” super gordofóbica que foi dada pelo dono da emissora.

“Fui no programa do Silvio Santos e aí eu fui no camarim dele, toda feliz, achei que ele ia me dar um programa no SBT… Aí ele virou para mim e falou assim: ‘quero te dar uma dica maravilhosa’. Aí pegou um papel, uma caneta: ‘esse aqui é um médico endocrinologista maravilhoso, que eu estou indo, que olha, emagreci, você vai ficar ótima’. E me deu o papelzinho”, revelou Preta.

Após contar o ocorrido, a cantora confessou que, na ocasião, ficou muito constrangida e não soube como reagir. Mesmo sendo um dos grandes nomes da auto aceitação, Preta não teve outra saída a não ser pegar o papel que estava sendo dado pelo apresentador e agradecer.