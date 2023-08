Preta Gil explica porque voltou a usar uma sonda no nariz: “Tive uma obstrução intestinal”

A pouquíssimo tempo a cantora passou por uma cirurgia bem complicada, onde retirou um tumor do seu intestino.

Amores, na manhã desta quinta-feira (31), a cantora Preta Gil utilizou as suas redes sociais, para cessar a preocupação e matar a curiosidade de alguns fãs, explicando o motivo de ter voltado a usar uma sonda nasogástrica.

Em seus stories, Preta afirmou que faria um vídeo explicando o motivo de voltar a usar a sonda e falou sobre a adaptação do seu organismo após a cirurgia de retirada de seu tumor no intestino.

“Viram que a sondinha voltou, né? Pois é, vou fazer um vídeo mais tarde explicando. Mas quando eu falo sobre a habilitação, é sobre isso, sobre o corpo, o organismo se acostumar com o novo”, afirmou.

Posteriormente, a cantora voltou a aparecer nas redes sociais para explicar com mais detalhes sobre a sonda e o motivo que fez ela voltar a usar o equipamento médico.

“Como a gente tem a bolsinha de ileostomia, o trânsito foi todo desviado para íleo, né? Então, tive uma obstrução intestinal que me deu como se fosse uma prisão de ventre. Só que não é prisão de ventre, é prisão de íleo. As fezes não foram para bolsinha, ficaram acumuladas. E isso me deu enjoo, me deu vômito. Para drenar melhor o estômago”, explicou Preta.