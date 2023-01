Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino

Ao compartilhar seu diagnóstico, a cantora recebeu o apoio de diversos fãs e amigos.

Gente, após passar 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (10), a cantora Preta Gil compartilhou com seus fãs um triste diagnóstico.

Após dar entrada no hospital com fortes dores abdominais, Preta foi diagnosticada com um adenocarcinoma na porção final do intestino, ou seja, um tumor maligno que pode atingir várias partes do trato digestório.

“Graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino”, revelou a cantora.

Confiante de que o tratamento para a sua doença será eficaz, a cantora também revela que ele terá início, na próxima segunda-feira (16).

“Início meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, contou Preta

Nos comentários de sua publicação, a cantora recebeu diversas mensagens de apoio de seus fãs e amigos, incluindo Tatá Werneck, Ingrid Guimarães, Fernanda Paes Leme, Sabrina Sato, Lore Improta, Fátima Bernardes e Simony, que também enfrenta um câncer intestinal.