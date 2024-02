Preta Gil cai no choro ao ser surpreendida por Alcione

Domingo de muita emoção para as minhas fofoqueiras que acompanharam a estreia do quadro ‘Quem Vem Pra Cantar’, no ‘Domingão com Huck’. A atração recebeu Preta Gil como a primeira convidada do apresentador Luciano Huck. A cantora não segurou a emoção quando descobriu que cantaria com Alcione.

“Meu Deus, nunca imaginei que você viesse aqui para cantar comigo. Estou tremendo muito. Eu te amo tanto”, disse ela ao ver a artista. “Está acontecendo uma das maiores emoções que já tive na vida. Passou um monte de gente na minha cabeça, mas não a Alcione. A gente tem uma relação de mãe e filha. Te amo muito. É uma referência para mim. Como cantora, mulher negra”, acrescentou.

Huck questionou desde quando as duas se conhece. Alcione disse que desde que ela era uma menina: “Gosto muito dessa pequena. Deus vai te abençoar muito”, contou a sambista.