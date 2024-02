Prestes a competir, Suzy Cortez, assume que recebe dezenas de mensagens de ódio por causa de sua aparência

Suzy Cortez, que está prestes a competir no Mister Olímpia, um dos maiores eventos fitness do mundo, afirma que vem recebendo dezenas de mensagens de ódio diariamente, por conta do tamanho de seus músculos. Elas diz que muitas vezes essas mensagens partem de mulheres: “Falam que eu tomo anabolizante, tenho aparência masculina, entre outras coisas”, desabafa a influencer.

Porém, a pergunta que mais chama a atenção de Suzy, é sobre o tamanho do seu clitóris. “Já recebi mais de 40 mensagens em um só dia sobre esse assunto”, revela com pesar a atleta. Ainda assim, Suzy Cortez permanece firme em seu propósito, concentrando-se totalmente em seus treinamentos para a competição.

Além das críticas em relação à sua aparência, Suzy já foi alvo de polêmicas no passado por adotar um treinamento baseado no método dos militares. “Eu gosto de desafios, e o treinamento militar me fez sair da minha zona de conforto”, enfatiza Cortez.

Apesar das adversidades, Suzy Cortez mantém o foco em sua preparação para o Mister Olímpia, destacando que o importante é o seu esforço e dedicação aos treinos, independentemente das opiniões alheias.