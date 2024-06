Presidente Lula afirma que “é uma insanidade” a pena proposta por projeto de lei contra o aborto

Amores, na manhã deste sábado (15), ao ser questionado sobre o projeto de lei que está em análise pela Câmara dos Deputados, que estabelece a aplicação de pena de homicídio simples nos casos de aborto em fetos com mais de 22 semanas, o atual Pesidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que isso é uma “insanidade”.

Apesar de afirmar com todas as letras possíveis que é contra o aborto, Lula afirmou que a prática deve ser tratada como uma questão de saúde pública e o fato de uma mulher, que foi estuprada e que faz um aborto, ser punida com uma pena maior que a de um estuprador, é uma insanidade.

“Eu sou contra o aborto. Entretando, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como questão de saúde pública. Eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso”, afirmou o Presidente da República.